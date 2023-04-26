Стало известно об открытии магазина российского бренда на месте Uniqlo в Москве

Магазин российского бренда Gloria Jeans откроется на месте Uniqlo на Новом Арбате в Москве. Об этом стало известно РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«Компания договорилась об аренде помещения на Новом Арбате, которое раньше занимал флагман Uniqlo. Площадь помещения — около 2000 квадратных метров», — сообщил собеседник агентства. Открытие торговой точки запланировано на июнь текущего года. Компания заключила долгосрочный договор на аренду, уточнили в Gloria Jeans.

Ранее трехэтажный магазин Gloria Jeans открылся на месте бывшего флагмана H&M на Тверской улице.