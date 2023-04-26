15:41, 26 апреля 2023
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Стало известно об открытии магазина российского бренда на месте Uniqlo в Москве
Магазин Gloria Jeans откроется на месте Uniqlo на Новом Арбате в Москве.
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Магазин российского бренда Gloria Jeans откроется на месте Uniqlo на Новом Арбате в Москве. Об этом стало известно РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
«Компания договорилась об аренде помещения на Новом Арбате, которое раньше занимал флагман Uniqlo. Площадь помещения — около 2000 квадратных метров», — сообщил собеседник агентства. Открытие торговой точки запланировано на июнь текущего года. Компания заключила долгосрочный договор на аренду, уточнили в Gloria Jeans.
Ранее трехэтажный магазин Gloria Jeans открылся на месте бывшего флагмана H&M на Тверской улице.