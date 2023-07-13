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17:20, 13 июля 2023
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«Новую жизнь» в упаковке с яйцами записали на видео покупатели супермаркета

Москвичка обнаружила личинки насекомых в упаковке с яйцами в супермаркете «Дикси».

«Новую жизнь» в упаковке с яйцами записали на видео покупатели супермаркета
Кадр: Telegram-канал «Ростокино СВАО М125»

Личинки насекомых в упаковке с яйцами в столичном супермаркете «Дикси» обнаружила и записала на видео москвичка. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Ростокино СВАО М125».

«В "Дикси" на проспекте Мира, 133 гомункула выращивают?! Новая жизнь в лотке с яйцами зарождается», — подписал ролик администратор канала. По словам покупательницы, она увидела склизкую шевелящуюся массу прямо в упаковке, когда пыталась выбрать лоток без битых яиц.

Пользователи сети отреагировали на увиденное с юмором. «Экзотический вариант белка на завтрак», «Рыбаки заберут, и цена нормальная», — написали они.

«Поэтому я всегда и рассматриваю каждое яйцо со всех сторон! Муж смеется. А там вон что бывает!» — заявила одна из участниц дискуссии.

Ранее москвичка купила конфеты в магазине «Дикси» и обнаружила в них личинки насекомых.