«Новую жизнь» в упаковке с яйцами записали на видео покупатели супермаркета
Москвичка обнаружила личинки насекомых в упаковке с яйцами в супермаркете «Дикси».
Личинки насекомых в упаковке с яйцами в столичном супермаркете «Дикси» обнаружила и записала на видео москвичка. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Ростокино СВАО М125».
«В "Дикси" на проспекте Мира, 133 гомункула выращивают?! Новая жизнь в лотке с яйцами зарождается», — подписал ролик администратор канала. По словам покупательницы, она увидела склизкую шевелящуюся массу прямо в упаковке, когда пыталась выбрать лоток без битых яиц.
Пользователи сети отреагировали на увиденное с юмором. «Экзотический вариант белка на завтрак», «Рыбаки заберут, и цена нормальная», — написали они.
«Поэтому я всегда и рассматриваю каждое яйцо со всех сторон! Муж смеется. А там вон что бывает!» — заявила одна из участниц дискуссии.
Ранее москвичка купила конфеты в магазине «Дикси» и обнаружила в них личинки насекомых.