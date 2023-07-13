«Новую жизнь» в упаковке с яйцами записали на видео покупатели супермаркета

Личинки насекомых в упаковке с яйцами в столичном супермаркете «Дикси» обнаружила и записала на видео москвичка. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Ростокино СВАО М125».

«В "Дикси" на проспекте Мира, 133 гомункула выращивают?! Новая жизнь в лотке с яйцами зарождается», — подписал ролик администратор канала. По словам покупательницы, она увидела склизкую шевелящуюся массу прямо в упаковке, когда пыталась выбрать лоток без битых яиц.