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15:51, 05 февраля 2023
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Мужчина упал с башни в районе Москва-Сити и умер

Мужчина упал с башни в районе Москва-Сити и умер
Фото: Aleksandr Popov / Unsplash

Мужчина умер, упав с высоты одной из башен в районе Москва-Сити. По информации РЕН ТВ со ссылкой на источник, погибшим является рабочий. Он трудился электриком.

«Мужчина упал с высоты в башне Федерация», — говорится в сообщении.

По предварительном данным, мужчине стало плохо, когда он занимался ремонтом. От полученных травм он скончался на месте. Все подробности выясняются.

Ранее в Москве пассажир выжил после падения на рельсы под прибывающий поезд метро. «На станции метро "Бауманская" пассажир упал на жесткий путь под прибывающий поезд. Человека извлекли, передали медикам», — рассказал источник.

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