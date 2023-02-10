В Новой Москве рабочий упал в шахту лифта и погиб

В Новой Москве несколько рабочих упали в шахту лифта, один из них погиб. По данному факту проводится проверка, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по столице.

«По предварительным данным, 10 февраля 2023 года в здании логистического центра в Новой Москве произошло падение людей в шахту лифта», — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала «112», инцидент произошел в логистическом центре аэропорта Внуково в поселении Марушкинское. В результате происшествия один из рабочих скончался, еще четверым потребовалась медицинская помощь. На месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Москве пассажир упал под прибывающий поезд метро и выжил.