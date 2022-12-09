В Москве резко упали продажи одного типа жилья

Продажи одного типа жилья резко упали в Москве за 11 месяцев 2022 года. Участники рынка сообщили РИА Недвижимость, что более чем на треть в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократился спрос на апартаменты.

«Из-за ситуации в мире апартаменты пострадали больше, чем жилье, в силу того, что ипотечные программы льготной ипотеки здесь не работают, и только у ограниченного числа застройщиков есть программы субсидирования с пониженной ставкой», — объяснила гендиректор «НДВ Супермаркет недвижимости» Наталия Кузнецова

Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка сообщила, что с начала текущего года продажи апартаментов в столице сократились на 38 процентов в сравнении с январем-ноябрем 2021 года — до 155,7 тысячи квадратных метров, а количество сделок составило 3,6 тысячи (минус 25 процентов). При этом предложение апартаментов в столице растет, а продавать их становится все сложнее, отмечают риелторы. Один из вариантов продажи — сделать дисконт до 15 процентов.

Ранее россияне расхотели покупать новое жилье в нескольких районах столицы. Наибольшее падение спроса на новостройки было зафиксировано на первичном рынке старой Москвы.