С упавшего на пути в московском метро пассажира взыскали компенсацию

Суд обязал пассажира, упавшего на пути в московском метро, выплатить компенсацию за остановку поездов. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в ноябре 2025 года. Пассажир упал на главный путь станции метро, из-за чего пришлось на 11 минут остановить движение поездов. В результате метрополитен понес убытки в форме упущенной выгоды и потребовал компенсировать сумму с виновника.

Ответчик признал вину, объяснив, что упал на пути из-за собственной невнимательности. Он попросил снизить размер взыскиваемой суммы, и суд согласился с его доводом, удовлетворив исковые требования ГУП «Московский метрополитен» частично.

Ранее в метрополитене Москвы задержали молодого человека, решившего покататься на крыше поезда. 20-летний житель Московской области зашел на станцию «Пушкинская» и с этой станции, зацепившись за поезд, ехал дальше до станции «Кузнецкий Мост». Как оказалось, он находился в состоянии алкогольного опьянения.