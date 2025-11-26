Упавшего с пятиметровой высоты строителя арестовали за мат в московском метро

В российской столице арестовали мужчину за нецензурную лексику в метро. Об инциденте пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Сообщается, что уроженца Тывы по имени Маадыр задержали по причине того, что он матерился в метро на станции «Теплый стан». В ходе судебного заседания он заявил, что пассажиры первыми начали его оскорблять, приняв его за нетрезвого. Мужчина объяснил, что просто им отвечал, а сам направлялся в травмпункт после того, как упал с пятиметровой высоты на работе.

Так как Маадыр уже привлекался к административной ответственности, Черемушкинский суд учел эти обстоятельства и назначил строителю десять суток административного ареста по делу о мелком хулиганстве. Неизвестно, сумел ли мужчина добраться до травмпункта и получить медпомощь.

Ранее в Москве нетрезвый мужчина избил пассажира в метро. Напавшего задержали сотрудники полиции. Уточняется, что инцидент произошел в межстанционном переходе станции «Проспект Мира» Калужско-Рижской линии.