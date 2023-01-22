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11:00, 22 января 2023
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Сотрудники российских компаний получат урезанный аванс

Сотрудники российских компаний получат урезанный аванс
Фото: Alicia Christin Gerald / Unsplash

Урезанный аванс в январе получат сотрудники российских компаний в рамках реформы налогового законодательства, сообщает «Российская газета». Недостающая часть выплат будет начислена жителям страны вместе с основной зарплатой.

По данным издания, размер предстоящего аванса в этом месяце будет меньше, так как с него будет удержан налог на доходы физических лиц в размере 13 процентов от суммы.

Уточняется, что ранее налог не удерживался с аванса, однако в рамках налоговой реформы изменились сроки уплаты НДФЛ, и теперь работодатели должны перечислять их не позднее 28-го числа каждого месяца, а не в первых числах следующего месяца, как было ранее. При этом на общую сумму зарплаты за месяц эта ситуация не повлияет, уточнили авторы материала.

Ранее размер дохода, необходимого им для счастья, назвали москвичи в ходе опроса.

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