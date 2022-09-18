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20:27, 18 сентября 2022
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Уролог назвал основную опасность долгого воздержания от похода в туалет

Уролог назвал основную опасность долгого воздержания от похода в туалет
Фото: Jan Antonin Kolar / Unsplash

Мочевой пузырь может перестать работать, если стенки органа подвергаются растяжению. Основную опасность долгого воздержания от похода в туалет в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвал врач-уролог Городской клинической больницы №52 в Москве Тимур Исаев.

«Терпеть ни в коем случае не надо, потому что это растягивает стенку мочевого пузыря. В дальнейшем мочевой пузырь может утратить свою функцию. Мочевой пузырь — мышечный орган. Он сокращается, при растяжении идёт изменение стенки пузыря, потом могут возникнуть серьёзные проблемы», — объяснил врач.

Ранее доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева назвала опасные причины крови в моче. Она отметила, что даже при условии отсутствия боли важно пройти обследования.

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