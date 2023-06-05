12:13, 05 июня 2023
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Мужчины уронили бетонную плиту на автомобиль в Подмосковье и попали на видео
Двое мужчин уронили бетонную плиту на автомобиль в Котельниках.
Кадр: Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО»
Двое мужчин уронили бетонную плиту на автомобиль на парковке в подмосковных Котельниках. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».
По имеющейся информации, инцидент произошел в темное время суток на территории жилого комплекса «Белая Дача Парк». Неизвестные уронили тяжелую плиту на автомобиль, после чего отнесли ее в сторону, перебросили через забор и скрылись с места происшествия. Сообщается, что у машины поврежден капот и номерной знак.
Ранее загоревшийся автомобиль на парковке подмосковного ЖК попал на видео.