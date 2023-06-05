Мужчины уронили бетонную плиту на автомобиль в Подмосковье и попали на видео

Двое мужчин уронили бетонную плиту на автомобиль на парковке в подмосковных Котельниках. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

По имеющейся информации, инцидент произошел в темное время суток на территории жилого комплекса «Белая Дача Парк». Неизвестные уронили тяжелую плиту на автомобиль, после чего отнесли ее в сторону, перебросили через забор и скрылись с места происшествия. Сообщается, что у машины поврежден капот и номерной знак.

Ранее загоревшийся автомобиль на парковке подмосковного ЖК попал на видео.