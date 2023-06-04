Загоревшийся автомобиль на парковке подмосковного ЖК попал на видео

На кадрах видно, что огонь охватил переднюю часть машины и распространился на все транспортное средство. На место прибыли пожарные. Прохожие попытались спасти соседний автомобиль, отодвинув его от очага возгорания.

Ранее в подмосковном Наро-Фоминске КамАз наехал на несколько автомобилей, в результате чего один из них загорелся. ДТП привело к смерти четырех пассажиров, двое из которых — дети.