18:47, 04 июня 2023
1 мин.
Загоревшийся автомобиль на парковке подмосковного ЖК попал на видео
Автомобиль загорелся на парковке ЖК «Новое Пушкино».
Кадр: Telegram-канал «Подмосковье №1»
На парковке жилого комплекса (ЖК) «Новое Пушкино» загорелся автомобиль. Кадрами с места событий поделился Telegram-канал «Подмосковье №1».
На кадрах видно, что огонь охватил переднюю часть машины и распространился на все транспортное средство. На место прибыли пожарные. Прохожие попытались спасти соседний автомобиль, отодвинув его от очага возгорания.
Ранее в подмосковном Наро-Фоминске КамАз наехал на несколько автомобилей, в результате чего один из них загорелся. ДТП привело к смерти четырех пассажиров, двое из которых — дети.