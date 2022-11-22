Определены российские города с самым высоким уровнем жизни

Рейтинг городов с самым высоким уровнем жизни составили в Финансовом университете при правительстве России, сообщает «Российская газета».

По словам автора исследования, директора Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексея Зубца, по итогам 2022 года лидером стала Москва, опередив другие города по части материального благополучия, качеству медицинского обслуживания и целому ряду других показателей.

На второе место определен Сочи, где оптимально сбалансированы различные составляющие городской жизни. На третьем оказался Грозный, где жители высоко оценивают жизнь в городе, работу жилищно-коммунального хозяйства и состояние дорог.

Лучшими по качеству жизни городами также стали Санкт-Петербург, Нижневартовск, Калининград, Владикавказ (лидер по качеству экологической среды), Мурманск, Череповец, где среди населения самый высокий уровень удовлетворенности жизнью, а также Тюмень.

«В основу нашего рейтинга положены оценки населением различных сторон городской жизни. Мнение населения наиболее точно отражает реальное положение дел в городе», — пояснил автор.

Ранее известный прозаик, редактор и сценарист Виктория Токарева заявила о преимуществе жизни под Москвой.