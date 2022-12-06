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09:49, 06 декабря 2022
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«Оранжевый» и «желтый» уровни погодной опасности продлили в Москве и области

«Оранжевый» и «желтый» уровни погодной опасности продлили в Москве и области
Фото: Anton Nazaretian / Unsplash

В Москве и Московской области до позднего вечера четверга, 8 декабря, продлили «желтый» уровень погодной опасности. На сайте Гидрометцентра России горожан предупредили о гололедице. Кроме того, до 21:00 вторника, 6 декабря, продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномального холода.

«Москва. Местами аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-10 градусов ниже климатической нормы. Прочие опасности. Гололедица. Период предупреждения до 21:00 8 декабря», — говорится в сообщении. Аналогичное предупреждение действует и на территории Подмосковья.

Во вторник, 6 декабря, в столице ожидается минус 6-8 градусов. Будет наблюдаться переменная облачность, день пройдет без осадков. В среду, 7 декабря, осадков также не прогнозируется, погода существенно не изменится.

Ранее в Москве и области объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномального холода. Предупреждение действует до 12:00 6 декабря.

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