Усадьба князей Голицыных обрушилась в Подмосковье

В подмосковном Красногорске 25 сентября обрушился северный фасад Большого дома усадьбы князей Голицыных Никольское-Урюпино, о чем сообщили в Telegram-канале «Ильинское. Новости».

Момент обрушения части фасада с колоннами попал на видео. Отмечается, что точная причина обрушения неизвестна, однако на видео заметны следы земляных работ по периметру здания и опалубка.

Канал отмечает, что в августе этого года Главное управление культурного наследия Московской области обязало собственника усадьбы сохранить исторические фасады, в том числе и портики с колоннадами. Там также напомнили, что в 2004 году вся планировка, интерьеры, печи, перекрытия здания были уничтожены в результате поджога.

Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей об уничтожении объектов культурного наследия. Следователи-криминалисты намерены осмотреть усадьбу, в Главном управлении культурного наследия области запрошены необходимые документы на нее, допросы должностных лиц и назначение строительно-технической экспертизы.

В московском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) посчитали необходимым срочно проверить действия собственника, передает Msk1. Там также назвали усадьбу выдающимся памятником русской усадебной культуры. «Нынешнее обрушение повторяет сценарий, произошедший несколько лет назад с „Белым домиком“ на этой же территории, когда под предлогом укрепления фундамента был разрушен портик», — сообщает общество.

«Коммерсантъ» добавляет, что «Никольское-Урюпино» построили в 1810 году по проекту князя Николая Голицына. В 1918 году ее национализировали, на базе создали музей.

В марте в Замоскворечье снесли усадьбу купцов Прохоровых XVIII века. Здание не являлось выявленным объектом культурного наследия. По информации «Архнадзора», почти шесть лет назад правительство Москвы отказалось от услуг общества по выявлению таких объектов, перестав принимать заявки на госохрану. А организацией натурных исследований без желания собственников Мосгорнаследие не занимается.