Усеянная крупными тараканами московская улица попала на видео

«Какой ужас», «Зачем я это посмотрела», «Самые обычные московские тараканы, их полчища, особенно на люках где птиц кормят сердобольные жители», «На видео неприятно, а уж в реальности на это вообще смотреть невозможно», — прокомментировали увиденное юзеры.

По словам автора топика, десятки насекомых были замечены на Ярославском шоссе у дома 109 корпус 3. В комментариях к записи представители управы Ярославского района сообщили, что по этому вопросу было направлено письмо в адрес балансодержателя колодца.

Ранее массовое нашествие тараканов на московскую квартиру попало на видео.