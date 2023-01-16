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14:26, 16 января 2023
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Москвичей предупредили об опасном усилении ветра

Москвичей предупредили об опасном усилении ветра
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за усиления ветра и гололедицы, передает Гидрометцентр России.

«Ветер. Период предупреждения до 21 часа 17 января. Местами порывы до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении. Кроме того, предупреждение о гололедице актуально до 11 часов 18 января.

По данным синоптиков, во вторник, 17 января, в столичном регионе ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса тепла, облачно, мокрый снег. В среду, 18 января, в городе потеплеет до плюс 3 градусов, осадки продолжатся.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова пообещала москвичам самую теплую за 15 лет погоду на Крещение.

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