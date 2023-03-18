В Москве усилили контроль за реками и водоемами

Контроль за реками и водоемами усилили спасатели в Москве из-за установившегося потепления. Об этом рассказала в субботу, 18 марта, заммэра Москвы Петр Бирюков. Его слова передает агентство новостей «Москва».

Он пояснил, что из-за установившегося в столице тепла лед начал постепенно таять и становиться хрупким и опасным для человека. Горожан просят ни в коем случае не выходить на лед и во время прогулок у воды и особенно следить за детьми и питомцами, которые могут случайно на нем оказаться.

В патрулировании задействованы около 20 специальных судов на воздушной подушке. Специалисты проводят беседы с отдыхающими у воды и выявляют детей без сопровождения взрослых.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин анонсировал открытие самого большого пляжа в Москве. По его словам, в Нагатинской пойме после благоустройства смогут комфортно отдыхать 2,5 тысячи человек.