Россияне раскрыли необходимые для счастья условия

Наличие собственной недвижимости и успешность детей условиями счастья назвали россияне в ходе опроса девелопера жилого кластера RDD. Результаты исследования появились в распоряжении «Газета.Ru».

Самым популярным ответом при перечислении условий, способствующих ощущению счастья, стало решение жилищного вопроса. 47 процентов мечтают о квартире в новостройке, а 17 процентов — о собственном доме. Для россиян важны здоровье и долголетие близких, а также успешность детей.

Замкнули пятерку рейтинга необходимых для счастья условий карьера и путешествия. Так, 51 процент опрошенных желают самореализоваться, а 27 процентов — вести праздную жизнь. 62 процента граждан мечтают о поездках по стране, например, в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, на Кавказ и Байкал, а еще 32 процента хотят отдыхать за границей.

Ранее москвичи назвали необходимый для счастья доход.