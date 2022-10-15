Спрос россиян на услуги тарологов и нумерологов вырос на фоне мобилизации

На фоне мобилизации в России значительно вырос спрос на услуги тарологов и нумерологов, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на опрошенных предсказателей из нескольких городов.

«За последние три недели мужчины начали в разы чаще обращаться к тарологам и нумерологам. В основном они интересуются своим будущим в контексте мобилизации и военных действий — с помощью карт и цифр потенциальные призывники, к примеру, хотят узнать, вернутся ли они домой живыми», — говорится в сообщении.

По данным канала, при этом такие специалисты отказываются смотреть в будущее россиян. Это связано с тем, что предсказатели боятся увидеть что-то не позитивное и не хотят этим делиться со своими клиентами.

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