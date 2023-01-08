Россияне массово устремились в Москву после новогодних праздников

После новогодних праздников россияне массово устремились в Москву, о чем свидетельствуют данные аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту», имеющиеся в распоряжении ТАСС. Стало известно, что около 25,5 процента пассажиров планируют отправиться в столицу после Нового года.

«Средний чек за билет в Москву — 3 417 рублей, больше всего билетов сюда оформляют из Санкт-Петербурга, Симферополя, Краснодара, Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода», — уточнили в центре.

На втором месте оказался Санкт-Петербург, куда доля пассажиров составляет 9,7 процента, а средняя стоимость билета на человека в одну сторону — около 3,2 тысячи рублей. В топ-10 также вошли Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону и Симферополь.

Ранее причины провести выходные в подмосковных Мытищах раскрыли жители и гости города. По их словам, в знаменитом спутнике столицы есть множество вариантов для отдыха как с друзьями, так и в кругу семьи.