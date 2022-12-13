Раскрыты причины провести выходные в знаменитом подмосковном городе

Причины провести выходные в подмосковных Мытищах «Мосленте» раскрыли жители и гости города. По их словам, в знаменитом спутнике столицы есть множество вариантов для отдыха как с друзьями, так и в кругу семьи.

«В городском парке можно посетить работающую круглый год зону с аттракционами. Мои дети очень любят туда ходить. Также там есть приятная зона с кафе, а зимой работает «Почта Деда Мороза» — дети могут опустить свои письма. Перед Новым годом тут все в огнях», — поделилась жительница города Марина. Она добавила, что также в зимнее время в городе можно покататься на тюбинге и на коньках или отправиться погреться в один из нескольких спа-комплексов.

Тем, кто планирует дождаться лета, мытищинцы рекомендуют обратить внимание на обилие пляжей в своем городе — и платных, и бесплатных. На Пироговское водохранилище в теплое время съезжаются любители искупаться, позагорать, половить рыбу и отдохнуть с палатками.

Собеседники «Мосленты» упомянули и о том, что на территории Мытищ есть пивзавод, экскурсии по которому проводятся каждый уикенд. За небольшую плату можно интересно провести время и узнать много нового о пивоварении.

Ранее причину провести выходные в российской глубинке раскрыла энтузиаст туристического бизнеса Марина Старчикова, запустившая более 20 турпроектов. По ее словам, в России есть нераскрученные места, где еще можно увидеть провинциальный быт.