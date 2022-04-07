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Стало известно о необычных способах утепления первых московских трамваев

Стало известно о необычных способах утепления первых московских трамваев
Фото: Главархив Москвы / mos.ru

В апреле 1899 года в Москве от Бутырской заставы до Петровского начали ходить первые, тогда двухуровневые, трамваи. О способах их утепления рассказала со ссылкой на Главархив пресс-служба правительства Москвы.

Как рассказали пресс-службе в ведомстве, в конце XIX века трамвайные составы были неотапливаемыми. Поэтому для удобства пассажиров в вагонах укладывали подстилки для ног из соломы, а металлические поручни обматывали сукном, чтобы не мерзли руки.

Кроме того, снег и сколотый лед предписывалось сгребать в кучи по сторонам рельсовых путей. Остановки также расчищали для пассажиров, а в темное время суток спереди трамвая обязательно зажигались наружные фонари.

Ранее жители Москвы вспомнили старые автобусы марки Mercedes, курсировавшие по городу в середине 90-х — начале 2000-х годов, и восхитились их внешним видом.

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