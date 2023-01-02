Москвичей призвали к правильной утилизации новогодних деревьев. Об открытии пунктов приема елей, сосен и пихт в столице сообщили на сайте мэра города. Акция носит название «Елочного круговорота», она проводится уже в восьмой раз.

«С сегодняшнего дня и до 26 февраля в Москве будут работать 600 пунктов приема новогодних деревьев для утилизации, 11 пунктов открыты на природных территориях», — процитировали на сайте заместителя мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

С каждым годом популярность акции у горожан заметно растет. Одна из ее нынешних целей — привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора, которая действует в столице с 2020 года.

Ранее был раскрыт размер штрафа за незаконно срубленную елку. Он зависит от характера и тяжести правонарушения, отметили в Роскачестве.