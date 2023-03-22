Утонувший в грязной луже автомобиль в Москве попал на видео

На кадрах видно, что джип перевернулся на бок и застрял в растаявшем снегу. Водитель, попавший в ЧП, невозмутимо встал на заднее колесо. «Суровые российские весны», «А ему уютненько», «Уровень пофигизма, к которому я стремлюсь», — развеселились комментаторы.

Многие предположили, что автомобилист сам стал виновником неприятной ситуации, выехав на обочину. «Может, просто далеко с дороги съехал и провалился», — высказали мнение в комментариях.

Ранее на видео попало ДТП с легковым авто и коммунальным грузовиком-уборщиком. Инцидент произошел в Москве.