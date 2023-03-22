Утонувший в грязной луже автомобиль в Москве попал на видео
Опубликовано видео с утонувшим в грязи автомобилем в Москве.
Автомобиль, утонувший в грязной луже на обочине дороги между Щербинкой и Южным Бутово, попал на видео в Telegram-канале «Что там в Москве?». Под роликом развернулось активное обсуждение.
На кадрах видно, что джип перевернулся на бок и застрял в растаявшем снегу. Водитель, попавший в ЧП, невозмутимо встал на заднее колесо. «Суровые российские весны», «А ему уютненько», «Уровень пофигизма, к которому я стремлюсь», — развеселились комментаторы.
Многие предположили, что автомобилист сам стал виновником неприятной ситуации, выехав на обочину. «Может, просто далеко с дороги съехал и провалился», — высказали мнение в комментариях.
Ранее на видео попало ДТП с легковым авто и коммунальным грузовиком-уборщиком. Инцидент произошел в Москве.