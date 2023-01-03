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03:23, 03 января 2023
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Россияне обсудили свои костюмы на новогодних утренниках в СССР

Россияне обсудили свои костюмы на новогодних утренниках в СССР
Фото: Виктор Чернов / РИА Новости

Свои костюмы на новогодних утренниках советских времен обсудили россияне в группе «СССР — Вспомним все» пользователи социальной сети «ВКонтакте».

«Мама превращала меня из непослушного лопоухого мальчика в милого зайчика. Дождик, вата — и вуаля! А еще запах от хлопушек и бенгальские огни, мандарины и шоколадные конфеты были атрибутами Нового года в детстве», — написал автор поста.

В комментариях юзеры начали делиться своими воспоминаниями о костюмах и сыгранных на утренниках ролях. «А я была снежинкой. Мама шила костюм из марли, крахмалила и ватой имитировала снег. На голову делала корону из картона, а для блеска клеила на нее старые разбитые игрушки, перетертые в порошок. Как было здорово», «А я была белочкой в новогоднем спектакле. Мой костюм состоял из короткой юбки с пришитым лисичьим хвостом и кофты», «Я была девочкой, которая встречала разных зверей в лесу. Мама надела на меня нарядное платье и на волосы прикрепила бант», — описали свои сказочные образы подписчицы.

Мужчины рассказали, что чаще всего наряжались в костюмы зайчиков. Но встречались также ежики, клоуны и кавалеристы. Россиянки вспомнили свои маскарадные роли Золушек, Мальвин, лисичек и мышек.

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