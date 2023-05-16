Женщина в Москве отбила двух детей от пытавшихся увести их мужчины

В Москве женщина отбила двух несовершеннолетних девочек от пытавшегося увести их за собой незнакомого им мужчины, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации канала, на улице Софьи Ковалевской женщина увидела нетрезвого мужчину, ведущего к Ангарскому пруду двух девочек. Ситуация вызвала подозрение, и она спросила детей, все ли у них хорошо. Получив отрицательный ответ, она сразу же позвонила в полицию.

12-летняя девочка позже рассказала, что она с 13-летней подругой гуляла в парке и к ним подошел мужчина. Он стал трогать одну из них за плечи и талию, а затем взял за плечо и повел в сторону.

46-летнего приезжего из Узбекистана задержали. По факту проводится проверка, ее результаты будут рассматриваться в Следственном комитете, пишет «Осторожно, Москва».

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