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19:21, 27 февраля 2023
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В Подмосковье уволенный продавец пивного магазина заперся внутри с ножом

В Подмосковье уволенный продавец пивного магазина заперся внутри с ножом
Кадр: Telegram-канал Shot

Уволенный продавец пивного магазина в Подмосковье забаррикадировался внутри с ножом и начал пить пиво, сообщил Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как бывший сотрудник торговой точки пьет пенный напиток из стакана, стоя за прилавком. Затем его выводят из магазина правоохранители.

43-летнего стажера уволили из магазина на второй день работы, уточнил SHOT. После этого мужчина начал сбрасывать пиво с барной стойки, достал из кармана нож и выгнал коллегу из помещения. Из запертого магазина его вывела полиция.

Ранее в Подмосковье продавщица избила грабителя с оружием и попала на видео. На кадрах запечатлено, как налетчик в балаклаве, держа в руках предмет, похожий на пистолет, убегает от женщины со шваброй.

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