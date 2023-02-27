19:21, 27 февраля 2023
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В Подмосковье уволенный продавец пивного магазина заперся внутри с ножом
Кадр: Telegram-канал Shot
Уволенный продавец пивного магазина в Подмосковье забаррикадировался внутри с ножом и начал пить пиво, сообщил Telegram-канал SHOT.
На кадрах видно, как бывший сотрудник торговой точки пьет пенный напиток из стакана, стоя за прилавком. Затем его выводят из магазина правоохранители.
43-летнего стажера уволили из магазина на второй день работы, уточнил SHOT. После этого мужчина начал сбрасывать пиво с барной стойки, достал из кармана нож и выгнал коллегу из помещения. Из запертого магазина его вывела полиция.
Ранее в Подмосковье продавщица избила грабителя с оружием и попала на видео. На кадрах запечатлено, как налетчик в балаклаве, держа в руках предмет, похожий на пистолет, убегает от женщины со шваброй.