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Определено лучшее время для увольнения на пенсии

Определено лучшее время для увольнения на пенсии
Фото: Unsplash

Лучшее время для увольнения на пенсии определила в беседе с агентством «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина. По ее словам, чтобы получить проиндексированную пенсию, работающему пенсионеру следует уволиться в последний день месяца.

«Вне зависимости от того, уволился ли работающий пенсионер 1 марта (этот день считается последним рабочим днем) или 31 марта, ПФР получит информацию о факте работы этого лица в апреле. И только за апрель этот работник не будет в списках работающих лиц. Отчет за апрель ПФР получит в мае. В июне будет принято решение об индексации, а в июле произведут индексацию», — уточнила на примере Сорокина.

Специалист отметила, что в таком случае доплата будет рассчитываться с апреля, когда пенсионер получил статус «неработающего», независимо от того, работал он в марте или фактически нет.

Ранее москвичи назвали сумму комфортной пенсии. В среднем им бы хватило 49 103 рублей.

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