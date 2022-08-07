Россияне назвали причины малолюдности Москвы в 1980 году

Причины малолюдности Москвы в 1980 году назвали россияне в Telegram-канале «Старая Москва». Поводом для обсуждения стала фотография, на которой изображен символ проходивших в столице СССР Олимпийских игр — медвежонок Миша.

«В Москве всегда было много приезжих. Еще до Олимпиады из города убрали лимитчиков, командировочных, приехавших "погостить" и подобных иногородних», «Всех в отпуска, детей — за город, на дачи, в пионерлагеря, а неблагонадежных — за 101 км», «В то время многие "добровольно" уехали за 101-й километр», «Да, всех детей было настоятельно рекомендовано удалить из Москвы», «Я был загнан в пионерский лагерь на 45 суток, а мимо нашего дома пронесли Олимпийский огонь», — написали в комментариях юзеры.

По словам пользователей, гражданских на улицах было мало, повсюду дежурили милиционеры. Они патрулировали улицы города и следили за порядком. «Закрытие Олимпиады не помню, мне было пять лет. Но вот открытие запомнилось: во дворе никого не было, все телевизор смотрели, а я одна на качелях качалась», «На электричке с бабулей за продуктами в столицу из пригорода ездили как раз во время Олимпиады. Абсолютно пустая Москва, никаких очередей, счастливые и затаренные ехали домой», — поделились воспоминаниями подписчики канала.

Ранее в сети вспомнили самодельный кулинарный хит советских времен. Дети готовили леденцы из сахара без специальных форм, используя ложки.