Московских школьников пригласили в экспедицию в Арктику. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

«В Москве стартовал первый отборочный этап Большой арктической экспедиции. Отправиться покорять Север смогут учащиеся школ и колледжей столицы в возрасте от 16 до 18 лет. В течение февраля все желающие присоединиться к экспедиции должны написать арктический диктант», — говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте «Школа.Москва», диктант включает в себя проверку знаний по истории освоения и географии арктических районов России, по их природным и климатическим особенностям, их экологическим проблемам и хозяйственному значению арктических территорий для экономического развития РФ.

Однако сначала москвичам надо стать участниками РДДМ «Движение первых», а после диктанта пройди отбор на учебно-тренировочных сборах, на которых предстоит определиться с отрядом, выбрав направление «Первооткрыватели» или «Арктическая наука».

Ранее в сообщалось, что Москве школьников старших классов начнут обучать по-новому. Новый стандарт предпрофессионального образования внедрят в городских школах с 1 сентября 2023 года.