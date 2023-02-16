В Московском зоопарке установили пол родившейся в августе обезьяны

Сотрудники московского зоопарка только через полгода смогли установить пол родившегося в августе детеныша мандрила — крупнейшей нечеловекообразной обезьяны. Как сообщает учреждение, имя мальчику подберут голосованием на сайте «Активный гражданин».

«Он появился на свет еще в августе прошлого года, но пол у малыша смогли определить только сейчас. Все это время кроха в основном находился на маме. Специалисты не хотели тревожить новорожденного и его мать и проводили осмотр на расстоянии», — сообщается на сайте.

Детеныш оказался мальчиком. На сайте предложили несколько вариантов имен для него и объяснили их значение.

«"Конго" — по названию страны, где в основном обитают мандрилы. "Логон" — так называется река, протекающая в местах их обитания. Другой вариант имени — "Кинг" — подходит для нового короля зоопарка. Экзотичный вариант "Акида" — на языке суахили (народа, проживающего на территории Центральной Африки) означает «начальник» (или «тот, кто решительный и дипломатичный»)», — говорится в легенде голосования.

До появления малыша в «Доме приматов» Московского зоопарка жили десять самок и два самца мандрилов.

Ранее в Московском зоопарке нашли способ облегчить передвижение по вольеру белому медведю Диксону, раненному браконьерами на одноименном острове и перевезенного для спасения, лечения и ухода в столицу.