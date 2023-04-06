13:35, 06 апреля 2023
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В центре Москвы грузовик насмерть задавил мужчину на зебре
Грузовик насмерть задавил мужчину на пешеходном переходе в Москве.
Фото: Прокуратура Москвы
Грузовик насмерть задавил мужчину на пешеходном переходе, сообщает столичная прокуратура.
ДТП произошло в центре Москвы в переулке Маяковского. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, где попал под колеса самосвала FAW. По данным ведомства, потерпевший скончался на месте.
Ранее пять автомобилей переехали пешехода на российской трассе.