В центре Москвы запустят патриотический маршрут

В центре Москвы ко Дню памяти и скорби запустили патриотический маршрут. Он берет начало на улице 10-летия Октября и завершается у здания Военного университета имени князя Александра Невского Минобороны России, рассказали на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.

Уникальный пешеходный маршрут по центру города посвящен героям и маршалам Великой Отечественной войны. Пройти по нему можно при помощи QR-кодов, перейдя по которым участники экскурсии смогут прочитать историческую справку о месте и людях, с которыми оно связано.

В рамках маршрута можно ознакомиться с важнейшими памятниками и мемориалами столицы, увидеть здания, где учились и проживали российские герои, а также подробнее узнать об их жизнях.

Ранее из Москвы отправился «Поезд памяти». Он начал свой путь с Белорусского вокзала.