В элитном ЖК в центре Москвы произошел пожар

В элитном жилом комплексе (ЖК) в центре Москвы в среду вечером произошел пожар. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Согласно сообщению, возгорание произошло на 17-м этаже в доме премиум-класса ЖК «Lucky» на 2-й Звенигородской улице. На опубликованном видео с места происшествия видно пламя, охватившее квартиру. Слышны сирены. К дому уже прибыли оперативные службы.

По информации издания, стоимость квартир в этом ЖК достигает порядка 800 миллионов рублей.

Ранее пожар возник в Москве в пятизвездочном отеле «Radisson Blu Олимпийский». Гостиница находится в центре столицы на Самарской улице.