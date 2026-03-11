В Кремле рассказали о сроках действия ограничений связи в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в среду, 11 марта, рассказал о сроках действия ограничений мобильной связи в центре Москвы. Его цитирует ТАСС.

Официальный представитель Кремля отметил, что данная мера осуществляется в строгом соответствии с принятыми в РФ законами.

«Если спрашивать, насколько долго продлятся эти действия, — настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры по обеспечению безопасности наших граждан», — подчеркнул Песков.

По его словам, «здесь и у граждан не может быть сомнений, что главное — это обеспечение безопасности».

Ранее «Мослента» сообщала, что российским школьникам расскажут о безопасном общении в мессенджерах в рамках нового сезона просветительского проекта «Цифровой ликбез».