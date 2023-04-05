В московской квартире обнаружили истощенного семилетнего мальчика

В московской квартире обнаружили истощенного 7-летнего мальчика, сообщает столичная Прокуратура.

По данным ведомства, родители малолетнего не обеспечивали ему надлежащие условия проживания: в квартире был беспорядок и недостаточно еды. После обнаружения мальчика госпитализировали, поскольку ему понадобилась медицинская помощь. Выяснилось, что ранее 45-летняя женщина была лишена родительских прав в отношении старшего несовершеннолетнего ребенка.

Из-за проблем с питанием у обнаруженного мальчика больные суставы, пишет KP.RU. Как уточнили соседи, тощего и перепачканного мальчика видели с матерью у помоек супермаркетов, они пытались достать просрочку.

Ранее сообщалось, что месячный ребенок блогера-сыроеда умер от истощения.