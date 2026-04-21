В «Лосином острове» появились первые кладки яиц чаек

Чайки в национальном парке «Лосиный остров» готовятся стать родителями. Об этом сообщили в Telegram-канале парка.

Орнитологи обнаружили на Верхнеяузском водно-болотном комплексе первые кладки яиц.

«Яйца — оливково-серые, темно-песочные или табачно-бурые с пятнышками. Такой индивидуальный орнамент маскирует кладку и помогает чайкам узнавать свои яйца», — говорится в публикации.

Гнездовой период длится с апреля по июль — за этот период чайки успевают вывести потомство дважды. Обычно яйца высиживают оба родителя, но чаще в гнезде сидит самка, а самец добывает корм и охраняет территорию. Через 20–30 дней на свет появятся два-три птенца.

