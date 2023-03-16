Безбилетного пассажира столичного метро заметили в сумке москвички
Опубликовано видео провоза собаки в сумке пассажирки московского метро.
Безбилетного пассажира столичного метро заметили в сумке москвички. Видео провоза собаки опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».
По данным администраторов канала, «безбилетника» заметили на станции «Севастопольская» столичной подземки. На кадрах ролика запечатлено, как женщина несет в большой сумке не только покупки, но и своего питомца. Рядом с салфетками и газировкой лежит собака некрупной породы, вероятно, чихуахуа.
«Как мило», «Такому простительно», «Зайцы в московском метро появились», «Это сотрудник. Он доставляет пассажирам хорошее настроение», «Спрятался», «Арестовать и наказать», «Нет. Надо арестовать и накормить», «Заныкался так. Рыжая булочка», «Бедный малыш, нельзя так собак носить», — прокомментировали пользователи мессенджера.
Ранее в подземке Москвы обнаружили безбилетного пассажира на поручне в вагоне.