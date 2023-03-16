Безбилетного пассажира столичного метро заметили в сумке москвички

«Как мило», «Такому простительно», «Зайцы в московском метро появились», «Это сотрудник. Он доставляет пассажирам хорошее настроение», «Спрятался», «Арестовать и наказать», «Нет. Надо арестовать и накормить», «Заныкался так. Рыжая булочка», «Бедный малыш, нельзя так собак носить», — прокомментировали пользователи мессенджера.

Ранее в подземке Москвы обнаружили безбилетного пассажира на поручне в вагоне.