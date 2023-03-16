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06:27, 16 марта 2023
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Безбилетного пассажира столичного метро заметили в сумке москвички

Опубликовано видео провоза собаки в сумке пассажирки московского метро.

Безбилетного пассажира столичного метро заметили в сумке москвички
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Безбилетного пассажира столичного метро заметили в сумке москвички. Видео провоза собаки опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

По данным администраторов канала, «безбилетника» заметили на станции «Севастопольская» столичной подземки. На кадрах ролика запечатлено, как женщина несет в большой сумке не только покупки, но и своего питомца. Рядом с салфетками и газировкой лежит собака некрупной породы, вероятно, чихуахуа.

«Как мило», «Такому простительно», «Зайцы в московском метро появились», «Это сотрудник. Он доставляет пассажирам хорошее настроение», «Спрятался», «Арестовать и наказать», «Нет. Надо арестовать и накормить», «Заныкался так. Рыжая булочка», «Бедный малыш, нельзя так собак носить», — прокомментировали пользователи мессенджера.

Ранее в подземке Москвы обнаружили безбилетного пассажира на поручне в вагоне.

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