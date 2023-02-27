10:57, 27 февраля 2023
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В московских аэропортах задержаны рейсы
Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com
В московских аэропортах сегодня, 27 февраля, задержано несколько рейсов, следует из данных «Яндекс.Расписания».
В Шереметьево отменили один рейс и перенесли десять вылетов. Во Внуково задержали восемь рейсов, а в Домодедово — 11. При этом информации о сбоях в расписании в Жуковском нет.
Ранее москвичей предупредили об опасной погоде. По данным синоптиков, в столице ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.