Мужчина пронес гранату в московское метро

Мужчина пронес гранату на станцию «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Боеприпас заметили сотрудники подземки при «просвечивании» багажа, сообщает Baza.

Как уточнили в столичном Дептрансе, по требованию полиции северный вестибюль (выходы 5-6) временно закрыт для входа и выхода. Для прохода в метро горожанам предложили воспользоваться южным вестибюлем (выходы 1-4) или станцией «Косино» Некрасовской линии.

По данным Mash (https://t.me/breakingmash/43509), в сумке находится не боевая граната, а муляж или страйкбольный «боеприпас».

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