12:22, 25 апреля 2023
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Мужчина пронес гранату в московское метро
В московском метро при осмотре багажа у мужчины заметили гранату.
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Мужчина пронес гранату на станцию «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Боеприпас заметили сотрудники подземки при «просвечивании» багажа, сообщает Baza.
Как уточнили в столичном Дептрансе, по требованию полиции северный вестибюль (выходы 5-6) временно закрыт для входа и выхода. Для прохода в метро горожанам предложили воспользоваться южным вестибюлем (выходы 1-4) или станцией «Косино» Некрасовской линии.
По данным Mash (https://t.me/breakingmash/43509), в сумке находится не боевая граната, а муляж или страйкбольный «боеприпас».
Ранее у подмосковного магазина произошел взрыв.