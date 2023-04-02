У подмосковного магазина произошел взрыв

Возле магазина в подмосковной деревне Кашино под Волоколамском сработало взрывное устройство. ЧП произошло в ночь на воскресенье, 2 апреля. Как сообщает SHOT, предварительно, это была граната. На месте взрыва нашли чеку.

В продуктовом магазине после взрыва пострадали стекла и стоящий недалеко от торговой точки автомобиль. Человеческих жертв удалось избежать.

По словам очевидцев произошедшего, гранату к магазину подбросил проходивший мимо мужчина. После взрыва также видели уезжающий от магазина автомобиль Chevrolet. На месте работает полиция.

Ранее взрыв прогремел в столичной многоэтажке. Причиной взрыва в подъезде дома стала страйкбольная граната.