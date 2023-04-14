09:40, 14 апреля 2023
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Тела двух человек нашли после пожара в московской квартире
Тела мужчины и женщины нашли после тушения пожара в столичной квартире.
Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ
Тела двух человек найдены после тушения пожара в квартире дома на улице 2-я Квессиская в Москве в пятницу, 14 апреля, сообщает Прокуратура города.
По предварительным данным, причиной пожара с гибелью мужчины и женщины стало короткое замыкание при использовании на кухне бытового электроприбора. Назначена пожарно-техническая экспертиза, говорится в пресс-релизе надзорного органа.
Ранее сообщалось о двух малолетних детях, найденных живыми рядом с телами взрослых мужчины и женщины в квартире в Домодедове.