В московском аквапарке задержали грозившую покончить с собой пьяную женщину

В московском аквапарке задержали пьяную посетительницу, которая угрожала свести счеты с жизнью. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

Инцидент произошел в Ясенево с участием 42-летней уроженки Таганрога. Прибывшие по сигналу «тревога» силовики выяснили у персонала подробности произошедшего. Оказалось, что женщина накануне публично угрожала причинить себе вред, также находясь в состоянии алкогольного опьянения. Затем она снова пришла пьяная в аквапарк и устроила дебош — кричала, ругалась матом и отказывалась оплачивать билет. Ее задержали и передали полиции.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье появились пытающиеся развести автомобилистов «избитые» попутчики. Жертвами мошенников едва не стала семья, которую якобы окровавленный мужчина остановил возле деревни Дятловка в городском округе Балашиха Московской области. Он попросил подвезти его, но находящиеся в машине люди отказали и вызвали скорую.