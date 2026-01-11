В московском метро открыли первую «цифровую» пересадку

В московском метрополитене на станции «Академическая» открылась первая цифровая пересадка. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Всего специалисты разместили восемь инновационных цифровых указателей, которые сообщают пассажирам дополнительную информацию, а также при помощи анимации выводят дополнительные точки притяжения на соседней станции.

Указатели можно увидеть в подземном переходе между станциями «Академическая» Троицкой и Калужско-Рижской линий, у новых выходов с «Академической», а также частично на платформе станции.

«Всего до 2030 года свыше 30 процентов навигации в московском метро будет цифровой. Акцент сделаем на Большой кольцевой линии», — отметил Максим Ликсутов, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Ликсутов также добавил, что цифровая навигация позволяет более эффективно использовать пространство указателей. Соответственно, их установка — важный шаг для развития транспорта и города.

Ранее стало известно, что в Москве продлят один из регулярных маршрутов речного транспорта.