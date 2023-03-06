Предупреждение об опасной погоде продлили в Московском регионе

Предупреждение об опасной погоде продлили в Москве и Московской области, сообщает Гидрометцентр России. «Желтый» уровень опасности на территории региона объявили до вторника, 7 марта.

«Прочие опасности. Период предупреждения до 12:00 7 марта. Местами на дорогах гололедица», — говорится в сообщения об обстановке в регионе.

По данным синоптиков, в понедельник в столице ожидается от минус 2 до 0 градусов, небольшой снег, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Во вторник — от минус 1 до плюс 1 градуса тепла, небольшие осадки продолжатся.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам «зимний характер погоды».