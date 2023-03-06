Москвичам пообещали «зимний характер погоды»

«Зимний характер погоды» пообещал москвичам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В разговоре с ТАСС он заявил, что в городе всю неделю будут морозы до 10-12 градусов в ночные часы и мало солнца.

«В течение всей недели погода в регионе будет связана с циклонической деятельностью, поэтому облачно, прояснения совсем редкие, буквально минуты, осадки», — сообщил метеоролог.

По словам специалиста, в первой половине недели в городе ожидается до минус 8-10 градусов, днем около нуля. В четверг ночная и дневная температуры уже не будут значительно отличаться.

Во второй половине недели температура поднимется до минус 4 плюс 1 в ночные часы, днем — до плюс 2-3 градусов. В пятницу и субботу столицу вновь накроют морозы до 12 градусов ночью и до 4 градусов днем.

Кроме того, за эту неделю значительно подрастет высота сугробов и можно будет ожидать нового рекорда, отметил Вильфанд.

Ранее жителей столицы вновь предупредили об опасной погоде.