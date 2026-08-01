В московском ресторане прогремел взрыв

В сталинской высотке на Кудринской площади в Москве прогремел взрыв. Об этом сообщает издание Baza.

Хлопок прозвучал в ресторане Balzi Rossi, расположенном на первом этаже здания. В этот момент там проходило частное мероприятие.

Три человека погибли, еще минимум 17 пострадали. После взрыва начался пожар, ему присвоен третий ранг сложности. Причиной ЧП стал взрыв баллонного газа.

Ранее 1 августа в храме Василия Блаженного в Москве произошел пожар. Там загорелись личные вещи и мебель в кабинете директора на первом этаже. Площадь огня составила около 10 квадратных метров. На место пожара прибыло около 10 пожарных машин. Информации о пострадавших не поступало.