Опубликовано 02 августа 2026, 00:181 мин.
В московском ресторане взорвалась бомба
НАК: В московском ресторане сработало самодельное взрывное устройство.
Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»
В ресторане Balzi Rossi, расположенном в сталинской высотке на Кудринской площади в Москве, взорвалось самодельная бомба. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, передает РИА Новости.
Неизвестная женщина попыталась пронести взрывное устройство в коробке, однако охранник не пустил ее внутрь. Прогремел взрыв, они оба и еще один посетитель погибли. Еще 21 человек получил ранения.
О взрыве в одном из столичных ресторанов сообщалось вечером 1 августа. После взрыва начался пожар, ему был присвоен третий ранг сложности. Изначально причиной ЧП называли взрыв баллонного газа.