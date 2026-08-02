В московском ресторане взорвалась бомба

В ресторане Balzi Rossi, расположенном в сталинской высотке на Кудринской площади в Москве, взорвалось самодельная бомба. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, передает РИА Новости.

Неизвестная женщина попыталась пронести взрывное устройство в коробке, однако охранник не пустил ее внутрь. Прогремел взрыв, они оба и еще один посетитель погибли. Еще 21 человек получил ранения.

О взрыве в одном из столичных ресторанов сообщалось вечером 1 августа. После взрыва начался пожар, ему был присвоен третий ранг сложности. Изначально причиной ЧП называли взрыв баллонного газа.