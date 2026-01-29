Город
Опубликовано 29 января 2026, 18:33
1 мин.

В московском шоуруме нашли диван-звездолет за 15 миллионов

Диван-звездолет за 15 миллионов рублей из шоурума в Москве попал на видео.
В московском шоуруме нашли диван-звездолет за 15 миллионов

Диван в стиле космического корабля из фильма «Звездные войны» нашли в продаже в одной из шоурумов Москвы. Ролик, на котором показан данный предмет мебели, опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?»

По данным канала, такой диван-звездолет обойдется в 15 миллионов рублей.

На кадрах видно, что у дивана мягкая плюшевая светло-серая обшивка. Также у него имеется отсек для хранения, выполненный в виде турбины.

В комментариях в публикации пользователи удивились цене изделия, отметив, что за такие деньги сейчас можно приобрести две хорошие б/у машины.

Ранее холодильники по цене более восьми миллионов рублей начали продавать в Москве.