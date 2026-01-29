В московском шоуруме нашли диван-звездолет за 15 миллионов

Диван в стиле космического корабля из фильма «Звездные войны» нашли в продаже в одной из шоурумов Москвы. Ролик, на котором показан данный предмет мебели, опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?»

По данным канала, такой диван-звездолет обойдется в 15 миллионов рублей.