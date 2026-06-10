В Московском зоопарке начали следить за животными с помощью ИИ.

В Московском зоопарке начали следить за животными с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщается на портале мэра столицы mos.ru.

Новая система анализирует поведение животных и сообщает гостям, где находятся обитатели зоопарка и чем они занимаются в данный момент.

Информация, собранная при помощи ИИ, отображается на специальных экранах, расположенных возле вольеров и на интерактивных элементах навигации на территории зоопарка. Пока проект работает в пилотном режиме и исследует поведение трех видов животных: панд Жуи, Диндин и Катюши, леопарда Мизера и пумы Габриэля.

Ранее в Московском зоопарке рассказали об особенностях жизни животных в жару. Сотрудники помогают подопечным пережить летний зной.